Osterfestspiele freuen sich über 85 Prozent Auslastung

Die heuer wegen Corona auf 29. Oktober bis 1. November verschobenen, verkürzten Osterfestspiele Salzburg sind laut dem Veranstalter mit einer Gesamtauslastung von knapp 85 Prozent zu Ende gegangen. Ostern 2022 geht das Festival dann wieder regulär über die Bühne - von 9. bis 18. April. Christian Thielemann dirigiert in seinem Abschiedsjahr als künstlerischer Leiter des Festivals die Neuinszenierung von Richard Wagners "Lohengrin" - in Koproduktion mit der Wiener Staatsoper.

"Es war mir wichtig, meine erste Salzburger Opernpremiere mit einem starken Partner zu planen, den wir mit dem Haus am Ring und Direktor Bogdan Roscic gefunden haben", erklärte Nikolaus Bachler, der im kommenden Jahr die künstlerische Gesamtverantwortung für die Osterfestspiele Salzburg übernehmen wird, am Dienstag in einer Aussendung. "Schon seit der Phase der Ideenfindung und Konzeption waren unsere beiden Häuser in engem Kontakt."

Ein großer Schwerpunkt der Staatsoper sei es, jährlich neue Produktionen der zentralen Wagner-Werke herauszubringen, "und dieses Projekt ist ein wichtiger Beitrag dazu", erklärte indes Roscic: "Es war ein Vergnügen, diese Produktion gemeinsam mit Christian Thielemann, der in der Spielzeit 2023/24 auch die Premierenserie in Wien dirigieren wird, und Nikolaus Bachler zu entwickeln."

Für 2023 hat Bachler eine Neuausrichtung und Erweiterung der Osterfestspiele angekündigt. Dazu zählt auch das Ende des Vertrages mit der Sächsischen Staatskapelle unter Thielemann.