"Otto Neururer": Film über Naziopfer in den USA prämiert

Der österreichische Spielfilm "Otto Neururer - Hoffnungsvolle Finsternis" von Regisseur Hermann Weiskopf über den von den Nazis ermordeten Tiroler Priester ist mit zwei Filmpreisen in den USA ausgezeichnet worden. Laut Kathpress erhielt der Streifen beim "Hollywood Divine International Film Festival 2020" in Pennsylvania den Preis als bester Spielfilm sowie den "Divine Inspiration Award" in der Kategorie "Out of the Box Film".

Der Streifen ist zuvor u.a. beim "International Catholic Film Festival - Mirabile Dictu" im Vatikan sowie beim Southampton International Film Festival als bester Spielfilm gekürt worden. Ottfried Fischer spielt in "Otto Neururer" die Rolle des Pfarrers Anton und hat den Film koproduziert. Ein weiterer bekannter Volksschauspieler, Karl Merkatz, ist in der Rolle des Brixener Fürstbischofs Josef Altenweisel zu sehen. Weil Otto Neururer als damaliger Pfarrer von Götzens in Tirol einer jungen Frau von der Ehe mit einem aus der Kirche ausgetretenen und geschiedenen Nationalsozialisten abriet, verhaftete ihn die Gestapo am 15. Dezember 1938. Im KZ Buchenwald wurde der Priester für verbotenen Glaubensunterricht brutal bestraft: Man hängte ihn nackt und kopfüber an den Füßen auf, 36 Stunden dauerte sein qualvoller Todeskampf. Quelle: APA