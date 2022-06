Pandemie hat Kultur in Wiener Freiluft wachgeküsst

Aus der Not geborene Bühnenkunst bewährt sich.

Was bis Anfang 2020 wegen Regengefahr und sonstiger möglicher Wetterunbilden als zu riskant und zu ungemütlich erachtet worden ist, hat sich nach dem ersten Lockdown als sommerliches Erfolgsrezept für Kultur in der Großstadt so bewährt, dass zwei neuartige Wiener Freiluftfestivals nach 2021 auch im heurigen Jahr umgesetzt werden.

Nachdem Michael Niavarani und Georg Hoanzl am 1. Juli 2020 im Garten des Palais Schwarzenberg ihr "Theater im Park" als Freiluftbühne eröffnet hatten, und das mit "eineinhalb Metern Reihenabstände", mit ...