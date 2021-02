Pandemie verpasst Bundestheatern "ein blaues Auge"

Das Abwürgen des Kulturbetriebs zeigt Spuren in der Bilanz der Bundestheater. Der Bühnenkonzern mit Burgtheater, Volkstheater und Wiener Staatsoper gab am Freitag Ergebnisse für 2019/20 bekannt: Die Zahl der Besuche ist um über eine halbe Million auf 844.029 gesackt, der Kartenverkauf schrumpfte um gut ein Drittel auf etwa 36 Mill. Euro. All dies gilt nur bis Mitte 2020, also für den ersten Lockdown. Danach wird es noch grimmiger: Seit Anfang November sind ja alle Theater geschlossen. Zwar hat die Regierung ...