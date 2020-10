Paris hat sich von Juliette Greco verabschiedet

Familie, Freunde und Prominente haben in Paris bei einer Trauerfeier von der Chansonsängerin Juliette Greco Abschied genommen. Zu der Zeremonie in der Kirche von Saint-Germain-des-Pres kamen zahlreiche berühmte Persönlichkeiten aus Politik und Kultur, darunter First Lady Brigitte Macron, Ex-Präsident Francois Hollande oder Ex-Kulturminister Jack Lang.

SN/APA (AFP)/BERTRAND GUAY Juliette Greco starb im Altern von 93 Jahren

Die Grande Dame des französischen Chansons ist vor knapp zwei Wochen im Alter von 93 Jahren gestorben. Mit ihr war nach Edith Piaf und Barbara die letzte große Chansonnette Frankreichs von der Bühne gegangen. Die Beisetzung sollte auf dem Pariser Montparnasse-Friedhof stattfinden. Dort fanden bereits bekannte Künstler und der frühere Staatspräsident Jacques Chirac die letzte Ruhe. Quelle: Apa/Dpa