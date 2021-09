Party auf der Libelle: Leopold Museum feierte 20. Geburtstag

Bei trockener, aber kühler Witterung ist am Dienstagabend in der MQ-Libelle auf dem Museumsdach der 20. Geburtstag des Leopold Museums gefeiert worden. "Ein paar Grad weniger und wir hätten die erste Après-Ski-Party des Jahres", scherzte Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) in ihrer Rede. Die Stimmung war keineswegs frostig und die Erleichterung, dass die geltenden Pandemie-Regeln derzeit Museumsbesuche ebenso wie Feiern erlauben, greifbar.

SN/APA/Wolfgang Huber-Lang Hans-Peter Wipplinger, Josef Ostermayer, Elisabeth Leopold, Andrea Mayer, Gernot Blümel, Wolfgang Sobotka (v.l.)