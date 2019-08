Pereira: "Hätte gern meine Karriere an der Scala beendet"

Scala-Intendant Alexander Pereira, der am Mittwoch seinen Wechsel zum Opernhaus in Florenz angekündigt hat, bedauert, dass er nicht in Mailand bleiben kann. "Ich hatte gehofft, meine Karriere an der Scala zu beenden", sagte er im Interview mit der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera". Wann er nach Florenz wechseln wird, ist noch unklar.

