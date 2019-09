Pereira offiziell neuer Intendant des Opernhaus in Florenz

Der österreichische Kulturmanager Alexander Pereira ist offiziell zum neuen Intendanten des Opernhauses "Maggio musicale fiorentino" in Florenz ernannt worden. Der italienische Kulturminister, Dario Franceschini, gab am Donnerstag grünes Licht für seine Bestellung. Den Posten übernimmt Pereira am 15. Dezember.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Pereiras neue Aufgabe ist nun unter Dach und Fach