Pereira wird auch in Florenz nicht glücklich

Nach Vorwürfen wegen Veruntreuung tritt der Chef des Maggio Musicale Fiorentino zurück.

Es ist ein emotionaler Brief, den Alexander Pereira am Dienstag an den Fiorentiner Stadtchef Dario Nardella schrieb. Darin berichtet der Opernintendant von großen Anstrengungen, das Maggio Musicale Fiorentino künstlerisch auf internationales Niveau zu heben, von den Widrigkeiten der Pandemie und Kostensteigerungen in Zeiten des Ukraine-Kriegs, aber auch von der Lukrierung zusätzlicher Sponsorgelder in Höhe von 9,7 Millionen Euro und vom ersten Kritikerpreis "Premio Abbiati" für das Opernhaus seit 17 Jahren.

"Der wahre Grund für meinen Rücktritt ist persönlicher Natur", schreibt Pereira. Die ständigen Attacken von Mitarbeitern und der Presse hätten ihm "nie einen Moment der Ruhe" geschenkt, seit Dezember habe er "20 Kilo verloren" und eine gesundheitliche Krise erlebt. Gegen Pereira läuft eine Untersuchung der Florentiner Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Veruntreuung von Geldern des Theaters und Geldunterschlagung. Es geht um Restaurantbesuche auf Ibiza, Rechnungen bei Fischhändlern und Metzgern, in Bäckereien und in einem Berliner Auktionshaus. 2021 soll Pereira mit der Kreditkarte des Theaters 60.000 Euro ausgegeben haben, in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 seien es 14.000 Euro gewesen.

Nach drei Jahren Amtszeit geht damit Alexander Pereiras Engagement in Florenz zu Ende. Zuvor war der Kulturmanager schon nach seiner ersten Amtszeit an der Mailänder Scala nicht verlängert worden, woraufhin er das Angebot aus Florenz annahm. Anstatt seinen Vertrag bis 2021 zu erfüllen, verließ Pereira die Scala bereits Ende 2019. Misstöne hatten Pereiras Pläne eines Finanzierungsabkommens mit Saudi-Arabien hervorgerufen, unter anderem sprach sich der Rechtspolitiker Matteo Salvini, damals Italiens Innenminister, aus. Auch in Florenz gingen die Ermittlungen gegen Pereira von einer Meldlung einer Rechtspartei, die "Fratelli d'Italia" (FdI), aus.

Misstöne und ein vorzeitiger Abgang prägten auch Alexander Pereiras Zeit an der Spitze der Salzburger Festspiele. Zunächst gab es Streit wegen stark steigenden Budgets, worauf sich Pereira für die Mailänder Scala bewarb. Seine Pläne, die Salzburger Festspiele in Doppelfunktion mit der Scala zu führen, wehrte das Kuratorium ab. Pereira verließ Salzburg bereits vor seinem letzten Festspielsommer. An seiner neuen Wirkungsstätte wäre dem Kulturmanager beinahe der Verkauf von vier Salzburger Produktionen an die Scala zum Verhängnis geworden - zuletzt wurde aus dem angedrohten einjährigen Intermezzo in Mailand doch noch eine sechsjährige Amtszeit.

Seinem Kurs, am neuen Arbeitsplatz Kontakt zu alten Wirkungsstätten zu halten, blieb Pereira auch in Florenz treu: In der laufenden Saison war am Maggio Musicale die Salzburger Pfingst-"Alcina" aus 2019 zu sehen, die "Carmen" stammt aus Pereiras Intendanz in Zürich. Musikdirektor Daniele Gatti und Zubin Mehta dirigieren zentrale Opern, beide waren wichtige Künstler in Pereiras dreijähriger Intendanz in Salzburg. Das Orchester des Maggio Musicale absolvierte ein Gastspiel bei den Pfingstfestspielen 2021, deren künstlerische Leiterin Cecilia Bartoli wiederum trat erstmals seit drei Jahrzehnten wieder in Florenz auf.