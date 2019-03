Performance-Projekt mit Bahn im Grazer Schloßbergstollen

Mitten hinein in das Stollensystem des Grazer Schloßbergs führt ein Performance-Projekt des Theaterkollektivs "Follow the Rabbit". Mit der Märchenbahn fahren die Besucher in die Dunkelheit, wo sie abwechselnd Martin Brachvogel oder Rudi Widerhofer mit ihren Programmen erwarten. 20 Zuschauer erwarten dabei Texte der beiden "Lokführer", die dem Mythos der Dunkelheit nachspüren.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Literarisches Kunstprojekt im Grazer Schloßberg