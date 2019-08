Peter Aufschnaiter entkam mit Heinrich Harrer nach Tibet. Er war der sprachgewandte Stratege. Den Ruhm aber erntete Harrer. Darüber gibt es nun Lesestoff in einem spannenden und genau recherchierten Buch.

Erster September 1939. Deutsche Truppen marschieren in Polen ein. Als Reaktion erklären am 3. September 1939 Frankreich und Großbritannien Deutschland den Krieg. Bis ans sprichwörtliche Ende der Welt sind die tektonischen Wellen zu spüren. Herbst 1939, exakt in diesem Zeitfenster, ...