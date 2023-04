Peter Fox kommt mit neuem Album zu Festival in Linz

Peter Fox lässt seinem Erfolg "Stadtaffe" ein zweites Solo-Album folgen. Der Seeed-Sänger kündigte sein neues Studiowerk "Love Songs" für den 26. Mai an. "Hey everybody! Getrieben von dem Willen, frische Musik und Energie rauszubringen und mit viel Liebe im Bauch (trotz Stress im Gepäck), bin ich kurz davor, ein Album fertigzubekommen", schrieb der Musiker dazu. Am 18. Juni gastiert der Popstar als Headliner beim Lido Sounds Festival in Linz.

BILD: SN/APA/DPA/BRITTA PEDERSEN Frische Musik von Peter Fox vor Auftritt beim Lido Sounds

Fox hatte in den vergangenen Wochen bereits drei neue Songs veröffentlicht. Vor allem die erste Single "Zukunft Pink", die Fox mit Sängerin Inéz eingespielt hat, fand viel Widerhall. Seit der Veröffentlichung war über ein neues Solo-Album spekuliert worden. Der Sänger hatte mit seinem ersten Solo-Album "Stadtaffe" 2008 einen riesigen Erfolg gelandet. Im vergangenen Jahr war der Dancefloor-Spezialist mit einer gefeierten Seeed-Tour unterwegs. Für den Sommer ist der bürgerlich als Pierre Baigorry in Berlin geborene Fox für einige Festivals solo gebucht, eben auch in Linz.