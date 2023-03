Peter Weibel ist tot - für immer neugierig und unangepasst

Am Sonntag wäre der Polyartist 79 Jahre alt geworden: ein Leben zwischen Kunst, Theorie, Subversion und Innovation.

Das Streitbare hat er ebenso verinnerlicht wie die Fokussierung auf Innovation und immerwährende Subversion. Zwischen Kunst und Wissenschaft schlug er tragfähige Brücken und für eine österreichische Künstlerseele war er erstaunlich stark von Rationalität und Logik geprägt: Peter Weibel, laut Eigendefinition "Medienrebell", Mitstreiter des Wiener Aktionismus, Ausstellungskurator, Museumsleiter, Theoretiker, Alt-Punk und Bücherfetischist, ist - wie am Donnerstag bekannt wurde - am Mittwoch in Karlsruhe nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 78 Jahren gestorben.



Der Traum einer "bewohnbaren Bibliothek" bleibt unerfüllt

Erst vor Kurzem ließ er sich mitten im kreativen Buch- und Zettelchaos seines Büros im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) ablichten. Ende März hätte er die renommierte Kunstinstitution verlassen, er wollte nach Wien zurückkehren und dort eine "bewohnbare Bibliothek" für sich und seine 120.000 Bücher realisieren: zwei Containertürme für die Literatur, der Lastenaufzug wäre als Wohnung gedacht gewesen. Diesen Traum konnte sich der in Odessa Geborene nicht mehr verwirklichen, vieles andere ist Peter Weibel gelungen: ein kreatives Lebenswerk, das auch im internationalen Vergleich seinesgleichen sucht.



"Türen öffnen, wo sie keiner sieht"

Getrieben von der Utopie, die Gesellschaft zu verändern, kämpfte Weibel weiland in den 1960er-Jahren gemeinsam mit den Aktionisten gegen bürgerlich-akademische Kunstkonzepte. Er avancierte nach Studien in Paris und Wien nicht nur zu einer Art Stachel im Fleisch einer verzopften Nachkriegsgesellschaft und des traditionellen Kunstbetriebs. "Die Aufgabe der Kunst besteht darin, Türen zu öffnen, wo sie keiner sieht", sagte Weibel, der als Türöffner über Jahrzehnte bravourös agieren sollte. Konzeptkunst und Performance, Videokunst und Experimentalfilm, Computerarbeiten, Rockmusik, Agitation: Als Kunstschaffender agierte Weibel flexibel, seine unstillbare Neugierde und sein Hang zum Workaholic prägten auch den Theoretiker. Routiniert bewegte er sich auf dem globalen Parkett der (Medien-)Kunst, blieb Österreich aber auch verbunden, etwa als Leiter der Ars Electronica oder als Chefkurator der Neuen Galerie Graz, deren Relevanz er schlagartig erhöhte.



Ein Unangepasster führte an Grenzen der Wahrnehmung

"Sein Feind war der Stillstand": Dieser Titel eines dpa-Porträts entsprach ebenso den Tatsachen wie die Weibel'sche Selbstbehauptung "Meine Haupteigenschaft ist die Geschwindigkeit". Wer so rauschartig ("Kunst kennt kein Wochenende") durch sein Arbeitsleben fliegt, darf auch einmal das Ziel verfehlen. In einem schier atemberaubenden Tempo stellte Weibel neue Thesen auf, legte Schienen für neue Kunstrichtungen oder zumindest für neue Blickwinkel auf Bekanntes. Er sog Trends auf oder kreierte neuartige Wortschöpfungen und Stile. In jüngster Vergangenheit war der Kunsthistoriker Weibel aktiver als sein Künstler-Alter-Ego. Dass manche ihm eine Vermischung vorwarfen, prallte an Weibel ab. Kleingeistige Kritik ignorierte er. Keine Frage: Die Latte für Alistair Hudson, den neuen ZKM-Leiter, liegt hoch.

Weibel, der mehrfach das Ende des traditionellen Tafelbildes in der Kunst proklamierte, hatte 2004 im Österreichischen Skulpturenpark in Premstätten einen monumentalen Griff auf einen Wiesenhügel montiert. Titel der Arbeit: "Der Globus als Koffer". Der unangepasste Polyartist führte die Betrachter so an die Grenzen ihrer Wahrnehmung; er verdeutlichte die Verbindung zwischen sinnlicher Erfahrung und Verstand, die Kant als Weg zur wirklichen Erkenntnis sah. Peter Weibel als Reisender wird in Erinnerung bleiben: ein höchst mobiler Geist zwischen Orten und Genres, zwischen Kunst und Leben. Ein Tausendsassa, dem auch Schlitzohrigkeit nicht fremd war. Sein Tatendrang verließ ihn nie, jetzt hat er die Kunstwelt verlassen.