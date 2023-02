Peter Weibel plant in Wien bewohnbare Bibliothek für sich

Der österreichische Medienkünstler, Theoretiker, Kurator und Museumschef Peter Weibel (78) verlässt Ende März nach fast einem Vierteljahrhundert das Medienkunstzentrum ZKM Karlsruhe und übersiedelt nach Wien. Dort plant er für seine 120.000 Bücher ein besonderes Bauwerk: eine bewohnbare Bibliothek.

"In Wien will ich zwei Container-Türme für meine Bücher bauen", sagt Weibel. Der Clou ist ein Aufzug in der Mitte. Der soll nicht zu einer Wohnung führen, sondern diese ersetzen. "Der Aufzug ist die Wohnung. Ich werde also in einem großen Lastenaufzug arbeiten, schreiben und schlafen", freut sich Weibel. Im Erdgeschoss soll es ein Bad geben. Eine Küche brauche er nicht - zum Essen gehe er ins Restaurant.