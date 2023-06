Philharmoniker feiern Sommernachtskonzert in Schönbrunn

Am Donnerstagabend feiern die Wiener Philharmoniker im Schlosspark Schönbrunn wieder ihr traditionelles Sommernachtskonzert. Unter Leitung von Yannick Nézet-Séguin singt Starmezzo Elīna Garanča drei Arien aus Bizets "Carmen", Gounods "Sapho" und Saint-Saëns "Samson et Dalila". Und auch sonst spannen die Philharmoniker einen Bogen über die französische Klassik. Dabei ist das nach dem Neujahrskonzert weltweit meistausgestrahlte Klassikereignis in über 80 Ländern mitzuverfolgen.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Schönbrunn wird wieder erstrahlen zum Sommernachtskonzert

Der ORF überträgt das Konzert zeitversetzt ab 21.20 Uhr auf ORF 2. Für den kostenlosen Livebesuch vor Ort ist der Zugang ab 17 Uhr wie schon in den Vorjahren ausschließlich über das Hietzinger und das Meidlinger Tor möglich, da die Bühne wieder auf der Gartenseite direkt vor Schloss Schönbrunn positioniert ist. Bezüglich der Wetterprognose müssen Gäste vor Ort nach jetzigem Stand durchaus auf den einen oder anderen Regentropfen eingestellt sein, bis sich am Ende Johann Strauß' "Wiener Blut" akustisch über die Menschenmenge ergießt. (S E R V I C E - www.sommernachtskonzert.at)