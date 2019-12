Pianist Igor Levit erhält internationalen Beethoven-Preis

Der mit 10.000 Euro dotierte Internationale Beethoven-Preis ist dem russisch-deutschen Starpianisten Igor Levit zuerkannt worden. Der Preis soll Levit am kommenden Freitag in Bonn im Rahmen eines Festkonzertes verliehen werden, wie die Beethoven Academy am Samstag mitteilte.

SN/APA (dpa/Archiv)/Hendrik Schmidt Igor Levit äußert sich auch politisch