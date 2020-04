Pianist Levit soll beim heurigen Nobelpreiskonzert spielen

Pianist Igor Levit soll am 8. Dezember beim heurigen Nobelpreiskonzert in Stockholm spielen - mit dem Royal Stockholm Philharmonic Orchestra unter Stephane Deneve. Dies teilten die Veranstalter am Montag mit. Das Konzert zählt zum offiziellen Programm der Nobelwoche mit der Verleihung der Nobelpreise, deren Preisträger traditionell in der ersten Oktoberhälfte bekannt gegeben werden.

SN/APA (dpa/Archiv)/Christoph Soede Levit zählt zu den wichtigsten Pianisten seiner Generation