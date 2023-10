Pienkos und Obonya kredenzen einen "Liebestrank" in Gars

Im Josephinum Wien hat Kammersänger Clemens Unterreiner am Mittwoch Details zu seiner ersten Produktion als Intendant der Oper Burg Gars bekannt gegeben: "Der 'Liebestrank' ist für mich der Inbegriff von Sommeroper und wurde in der 35-jährigen Geschichte der Oper Burg Gars bisher noch nicht gespielt." Als Regie-Duo für Donizettis "L'elisir d'amore" wurden Carolin Pienkos und Cornelius Obonya vorgestellt.

Die Besetzung (Unterreiner: "Ein Dream-Team, das perfekt nach Gars passt") besteht aus einer Mischung etablierter internationaler und junger österreichischer Sängerinnen und Sänger. Als Adina konnte die russische Sopranistin Maria Nazarova gewonnen werden, die diese Partie u. a. schon an der Wiener Staatsoper gesungen hat. Für sie eine besondere Rolle, denn: "Ich habe in meinem Leben eine ähnliche Erfahrung wie Adina gemacht und schlussendlich glücklich meinen eigenen Nemorino geheiratet."

In Gars wird der österreichische Tenor Matteo Ivan Rasic als Nemorino debütieren. Er steht derzeit in München als Tamino auf der Bühne des Gärtnerplatztheaters, Unterreiner prophezeit ihm eine "Weltkarriere". Ein weiteres Debüt begeht die oberösterreichische Sopranistin Martha Matscheko als Gianetta. Den Dulcamara verkörpert Paolo Rumetz, den Belcore - eine von Unterreiners eigenen Paraderollen - der Bariton Orhan Yildiz.

Die musikalische Leitung hat Levente Török inne, derzeit als Erster Kapellmeister am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin tätig. Die junge Kostümbildnerin Laura Hörmann wird die Ausstattung entwerfen.

Als Liebestrank in Gars wurde ein spritziger italienischer Aperitivo präsentiert. Außerdem berichtete Unterreiner, dass das Orchesterhaus in Gars erneuert werden soll. Tickets sind bereits erhältlich, am World Opera Day (25. Oktober) werden 20 Prozent Ermäßigung geboten.

(S E R V I C E - Oper Burg Gars: Gaetano Donizetti, "L'elisir d'amore", 13. Juli bis 3. August 2024. Information: Tel. 02985/33000, www.operburggars.at)