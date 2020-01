Pippi ist mehr als ein lustiges Mädchen

Das stärkste Mädchen der Welt kommt anderen Kindern zu Hilfe.

Astrid Lindgrens Nachfahren machen zum 75. Geburtstag von Pippi Langstrumpf auf die prekäre Lage von Mädchen auf der Flucht aufmerksam. Das nach der schwedischen Schriftstellerin benannte Familienunternehmen startete am Dienstag mit der Kinderhilfsorganisation Save the Children die Kampagne "Pippi of Today" (Pippi von heute). Damit soll 75 Jahre nach der Erstveröffentlichung eines Pippi-Langstrumpf-Buchs in Schweden das Bewusstsein für die vielen Millionen Mädchen geschärft werden, die wegen Konflikten, Gewalt und anderer Probleme ihre Heimat verlassen müssen.

"Pippi ist mehr als bloß ein lustiges Mädchen", sagte Lindgren-Enkel und Unternehmenschef Olle Nyman der Deutschen Presse-Agentur. "Sie ist eines Tages allein in eine neue Stadt gekommen, musste dort ein neues Leben finden und hat das geschafft. Heute sind so viele Mädchen in derselben Situation, dass sie ebenfalls in eine Stadt kommen und dabei nicht ihre Eltern bei sich haben." Sie seien die "Pippis von heute" - daher der Name der Kampagne. Diesen Mädchen solle Pippis Stimme geliehen werden. Neben erneuerter Aufmerksamkeit sollen auch Spenden für die Arbeit von Save the Children gesammelt werden.

1945 war erstmals ein Pippi-Langstrumpf-Buch in den schwedischen Handel gekommen. Seitdem wurden die drei Pippi-Bücher von Astrid Lindgren in 77 Sprachen übersetzt, weltweit wurden knapp 65 Millionen Exemplare verkauft. Zum 75-Jahr-Jubiläum sind Aktionen in Schweden, Deutschland und weiteren Ländern geplant.

Quelle: SN, Dpa