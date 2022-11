Popstar Mariah Carey stimmt Fans auf Weihnachten ein

Popstar Mariah Carey hat sich pünktlich vor der Weihnachtszeit als "Queen of Christmas" bei ihren Fans zurückgemeldet. Auf ihrem Instagram-Account teilte die 52-Jährige am Dienstag (Ortszeit) ein Video, mit dem sie in festlichem Outfit das Ende der "Spooky Season" bis Halloween und den Beginn der Weihnachtszeit einläutet. "Es ist Zeit!", schrieb Carey dazu.

Zu Beginn des Clips ist die Sängerin als Hexe verkleidet zu sehen. In dem Schwarz-Weiß-Video ist Carey von geschnitzten Halloween-Kürbissen umgeben und radelt auf einem Heimtrainer, während Kalenderblätter der letzten Oktobertage an ihr vorbeiziehen. Als der 1. November erreicht wird, ändert sich die Szene - und in dem nun bunten Video sitzt Carey in ihrem berühmten roten Weihnachtsanzug auf einem Rentier. Passend dazu setzt ihr Hit "All I Want For Christmas Is You" im Hintergrund ein.

Careys erstmals 1994 veröffentlichter Song gilt als Weihnachtspop-Klassiker und erreicht zuverlässig in jeder Adventzeit die Single-Charts. Mit "Fall In Love At Christmas" veröffentlichte die Sängerin 2021 zuletzt ein neues Weihnachtslied gemeinsam mit ihren Kollegen Khalid (24) und Kirk Franklin (52).