"Porträt einer jungen Frau in Flammen" eröffnet 57. Viennale

Was ist der weibliche Blick? Eine Frage, die in Zeiten der Genderdebatte auch im Film eindringlich gestellt wird. Eine mögliche Antwort gibt die Regisseurin Celine Sciamma mit ihrem vierten Spielfilm "Portrait de la jeune fille en feu" ("Porträt einer jungen Frau in Flammen"). Nach seiner Cannes-Premiere fungiert das feministische Historiendrama am Donnerstag als Eröffnungsfilm der 57. Viennale.

57. Viennale startet am Mittwoch