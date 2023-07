Positive Bilanz für 57. Montreux Jazz Festival

Die 57. Ausgabe des Montreux Jazz Festivals findet am Samstag seinen Abschluss. Die Organisatoren ziehen nach 16 Tagen mit rund einer Viertelmillion Besucherinnen und Besuchern eine positive Bilanz. Mit einem Kartenverkauf von fast 90 Prozent habe die diesjährige Ausgabe zu den bisher erfolgreichsten gehört, hieß es in einer Presseaussendung am Samstag. Die Gratisbühnen seien zudem beliebter denn je gewesen.

BILD: SN/APA/KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Der Kanadier Chilly Gonzales war einer der Höhepunkte in Montreux

Beim diesjährigen Festival traten u.a. Bob Dylan, Chilly Gonzales, Seal oder Chris Isaak auf. Gefragt waren laut Mitteilung auch die Livestreams: Die 47 live übertragenen Konzerten haben 1,1 Millionen Aufrufe auf dem Youtube-Kanal des Festivals verzeichnet. Die drei beliebtesten Künstlerinnen und Künstler waren Lovejoy, The Rose und Iggy Pop.