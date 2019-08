Kulturstätten profitieren von günstigen Portokosten. Zwei Salzburger Einrichtungen wurde der billige Tarif "per sofort" gekündigt.

Fünf Zeilen der Österreichischen Post AG machen Bernhard Robotka Sorgen. "Per sofort" kündigte die Post in einer Mail Ende Juli die "Zeitungszulassung" der Bachschmiede. Robotka ist Geschäftsführer dieser Kulturstätte in Wals-Siezenheim. Mit einer "Zeitungszulassung" verknüpft ist der "Sponsoring.Post"-Tarif für Aussendungen. ...