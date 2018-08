Prähistorisches Steinrelief in Peru entdeckt

In Peru ist ein 3.800 Jahre altes Relief entdeckt worden. Das knapp drei Meter breite Steingebilde in der archäologischen Stätte Vichama, 110 Kilometer nördlich von Lima, zeigt Menschenköpfe und Schlangen, die auf eine Darstellung von fruchtbarem Boden hinweisen, wie die Anthropologin Ruth Shady am Donnerstag erklärte.

Die dort lebende Caral-Bevölkerung habe gegen Wasserknappheit und Klimawandel kämpfen müssen. Die zwischen 3.000 und 1.200 v. Chr. florierende Caral-Kultur ist die älteste bisher bekannte Zivilisation Amerikas. Quelle: Apa/Dpa