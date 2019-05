Preisverleihung bei den Filmfestspielen Cannes

Am Samstagabend gehen die Filmfestspiele in Cannes mit der Preisverleihung zu Ende. Unter den 21 Filmen des Wettbewerbs befindet sich auch "Little Joe" der Österreicherin Jessica Hausner. Die Jury unter dem Vorsitz des mexikanischen Regisseurs Alejandro Gonzalez Inarritu vergibt nicht nur die Goldene Palme für den besten Film, sondern auch Auszeichnungen für Regie, Drehbuch und Darsteller.

Wiener Filmemacherin Jessica Hausner mit "Little Joe" im Wettbewerb