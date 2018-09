Preisverleihung des 75. Venediger Filmfestivals ohne Favoriten

Bei den 75. Filmfestspielen von Venedig werden am Samstagabend die Preise verliehen. Wer mit dem Goldenen Löwen nach Haus gehen darf, lässt sich wenige Stunden vor der mit Spannung erwarteten Gala allerdings nur schwer prognostizieren. So präsentierte sich am Lido heuer ein herausragender Reigen an großen Hollywoodproduktionen und preiswürdigen Arthauswerken.

SN/APA (AFP)/FILIPPO MONTEFORTE In Venedig werden die Preise vergeben