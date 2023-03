Premiere für digitales Kunstprojekt aus Salzburg: Der Raum ist virtuell, die Fluchtgeschichten sind Realität

In einer interaktiven Performance des Salzburger Kollektivs gold extra schaut das Publikum nicht zu, sondern entscheidet mit.

"Sind alle bereit?" Während Tobias Hammerle die Frage stellt, sind einige der Mitspielenden noch dabei, sich in ihren ungewohnten Rollen zurechtzufinden. "Ihr könnt eure Namen auch noch ändern", sagt Hammerle in die Runde. Es ist der erste Probedurchlauf für das neue Projekt des Salzburger Kunstkollektivs gold extra, das am Dienstag seine Premiere hat. Und dass sich "Once Upon Unsteady Grounds" von einer herkömmlichen Produktion für und mit Publikum unterscheidet, ist beim Probenbesuch in der ArgeKultur auf den ersten Blick zu ...