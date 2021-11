Premiere für Isabel Karajan und Tingsy: Ein Chatbot lockt ins Hörtheater

Mit Hilfe einer künstlerischen Intelligenz namens Tingsy will ein Team um Isabel Karajan das Smartphone zur neuen Bühne machen.

Tingsy will von seinem Gegenüber alles ganz genau wissen: "Sag mir, was suchst Du hier?" steht in einer der Textbotschaften, die nach und nach auf dem Handybildschirm auftauchen. "Fragst Du viel?", steht ein wenig später auf dem Display, "so wie Kinder?"

Wer will, kann auf diese Frage mit einem einfachen "Nein" antworten - oder aber selbst Neugier beweisen: "Ja. Wieso?" steht bei der zweiten Antwortmöglichkeit, die sich anklicken lässt. Dann ist wieder Tingsy dran.

Wer bei ...