Prinzessin Margriet eröffnete Holland-Schau in Salzburg

Königlicher Besuch in Salzburg, allerdings ausnahmsweise nicht bei den Festspielen, sondern ein paar Häuser weiter in der Salzburger Altstadt, in der Residenz: Die niederländische Prinzessin Margriet hat am Samstag eine Ausstellung niederländischer Malerei des 17. Jahrhunderts eröffnet. Mit 73 Meisterwerken ist die Schau mit dem Titel "Goldene Zeiten" die größte ihrer Art in Österreich.

SN/APA (AFP/Archiv)/FREEK VAN DEN B Prinzessin Margriet eröffnete Ausstellung in Salzburg