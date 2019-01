Pro Menasse: Ein Roman erfindet die Wirklichkeit

Seltsame Zeiten, in denen sich ein Schriftsteller rechtfertigen muss, wenn in einem Roman eine historische Figur auftaucht, die nicht wie aus dem Archiv entstiegen rundum beglaubigte, von einer Historikerkommission abgesicherte Sätze von sich gibt. Die Chance der Literatur besteht eben darin, ihre Figuren, auch solche, die in die Geschichte eingegangen sind, in einem eigenen Tonfall sprechen zu lassen. Sie dürfen geschliffener argumentieren, als es ihnen selbst möglich war, ihr Auftreten darf souveräner und glaubwürdiger sein, als es ihnen ihre Fähigkeiten zu Lebzeiten erlaubten, sie dürfen sich das Recht herausnehmen, von den Wegen, die sie einst nachweislich beschritten haben, abzuweichen.