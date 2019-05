Probenstart für Nibelungen-Festspiele mit Brandauer

Gut sechs Wochen vor der Premiere haben in Worms die Proben zum neuen Stück "Überwältigung" der Nibelungen-Festspiele begonnen. Das Ensemble, zu dem unter anderem Klaus Maria Brandauer ("Mephisto") und Ex-"Tatort"-Kommissar Boris Aljinovic gehören, traf sich am Dienstag zur ersten Leseprobe. Die Premiere findet am 12. Juli statt.

