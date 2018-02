"Psycho"-Schauspieler John Gavin gestorben

Der US-Schauspieler John Gavin ("Psycho") ist tot. Er starb im Kreise seiner Familie in seinem Haus in Beverly Hills, wie US-Medien am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf einen Sprecher seiner Ehefrau, Schauspielerin Constance Towers, berichteten. Gavin war 86 Jahre alt.

SN/AP John Gavin (hier auf einem Foto aus dem Jahr 1981). SN/AP John Gavin am 24. September 1985 als US-Botschafter in Mexico-City: Hier besichtigt er Erdbebenschäden mit der damaligen US-First-Lady Nancy Reagan.