Publikumsliebling Christiane Hörbiger verstorben

Schauspiellegende Christiane Hörbiger ist tot. Kurz nach ihrem 84. Geburtstag am 13. Oktober verstarb die Künstlerin, wie der "Kurier" berichtet. Die Schauspielerin hatte sich in sieben Schaffensjahrzehnten als eine der beliebtesten Fernsehschauspielerinnen des Landes etabliert. Zugleich spielte die Tochter des Schauspielerehepaares Paula Wessely und Attila Hörbiger die zentralen Rollen der Weltliteratur auf der Bühne und war auch im Kino präsent.

Ihr Theaterdebüt gab sie 1959 in Lessings "Nathan der Weise" am Burgtheater, dem sich Engagements in Heidelberg und Salzburg und ab 1967 die Ensemblemitgliedschaft am Schauspielhaus Zürich anschlossen. Ihren endgültigen Durchbruch beim großen Publikum feierte Christiane Hörbiger dann aber in den 1980ern mit dem TV-Straßenfeger "Das Erbe der Guldenburgs". Es folgten Fernsehhits wie "Julia" oder die Literaturverfilmung "Besuch der alten Dame", während sie im Kino etwa mit "Schtonk!" reüssierte. Für ihr Wirken erhielt Christiane Hörbiger, die 2004 zur Kammerschauspielerin ernannt wurde, zahlreiche Ehrungen wie den Bayerischen Fernsehpreis für ihr Lebenswerk, den Adolf-Grimme-Preis oder 2009 die Wiener Ehrenmedaille in Gold.