Querena-Gemälde erzielte im Dorotheum Weltrekordpreis

Ein Gemälde des venezianischen Malers Luigi Querena hat am Dienstag bei der Dorotheum-Auktion Gemälde des 19. Jahrhunderts in Wien einen Weltrekordpreis für den Künstler erzielt. Wie das Auktionshaus mitteilte, ging das Historienbild "Der gesegnete Doge Francesco Morosini verlässt im Jahr 1693 Venedig, um auf der Peloponnes gegen die Türken zu kämpfen" für 528.000 Euro an einen neuen Besitzer.

SN/APA/Dorotheum Historienbild erzielte bei Auktion 528.000 Euro

Das 132 mal 190 Zentimeter messende Werk sei seit über 100 Jahren in einer italienischen Privatsammlung gewesen. Luigi Querena (1824-1890) spezialisierte sich auf die traditionellen venezianischen Ansichten und erhielt so den Ruf, die von Canaletto populär gemachten Themen neu zu beleben.