Quiz zur österreichischen Mundart: Verstehen Sie das echt?

70 Jahre Österreichisches Wörterbuch. Reden Sie Österreichisch? Oder strudeln Sie im deutschen Einheitsquark? Wir stellen Sie auf die Probe.

Wer wissen will, wie in Österreich was richtig geschrieben wird, kann zum Duden greifen. Oder besser: Man greift zum Österreichischen Wörterbuch, das - einst vor allem als Schulbuch geschaffen - heuer seinen 70. Geburtstag feiert. 94.000 Einträge gibt es in der aktuellen Auflage. Das ÖWB bietet dabei keineswegs Vorschläge mit regionaler Schlagseite, sondern es ist das offizielle Regelwerk für das österreichische Deutsch. Es gibt nämlich nicht "das Deutsche". Es gibt verschiedene Varianten - etwa das österreichische Deutsch und das Schweizerdeutsch. ...