Radiomoderator Ernst Grissemann im 89. Lebensjahr verstorben

Der Radiomoderator Ernst Grissemann ist wenige Wochen vor seinem 89. Geburtstag verstorben. Das teilten seine Söhne, der Journalist Stefan und der Kabarettist Christoph Grissemann, in einer Pressemitteilung mit. Der in Imst in Tirol geborene Ernst Grissemann, erster Ö3-Chef und späterer Hörfunkintendant, sei demnach am heutigen Freitag nach kurzer schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie in Wien verstorben. Am 18. Februar hätte er seinen 89. Geburtstag gefeiert.

1967 zog Grissemann nach Wien, um unter dem ORF-Generalintendanten Gerd Bacher das Radioprogramm Ö3 zu gründen. Von 1979 bis 1990 wurde er mehrfach zum Hörfunkintendanten bestellt. Seine Stimme prägte den Kultursender Ö1, auch kommentierte er TV-Übertragungen des Neujahrskonzerts und des Songcontests. Bis zuletzt sei er außerdem als Sprecher, Moderator und Theaterschauspieler aktiv gewesen, teilten Stefan und Christoph Grissemann mit.