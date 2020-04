Eike Schmidt, der Chef der Uffizien in Florenz, hofft auf eine Wiederaufnahme der Mega-Ausstellung in Rom - und nutzt die Corona-Zwangspause am eigenen Haus für Zukunftsstrategien.

Am 6. April jährt sich um 500 Mal der Todestag von Renaissance-Malers Raffael, einem der bedeutendsten Künstler Itaiens. Aber wer denkt in Italien noch an die Kunst? In einem Land, das vom Corona-Virus so sehr in die Knie gezwungen wird ...