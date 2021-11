Rafik Schami erhält Zuckmayer-Medaille

Rafik Schami erhält die Carl-Zuckmayer-Medaille 2022 des deutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Der 75-jährige Romanautor zähle zu den wichtigsten deutschen Schriftstellern der Gegenwart, der auch mit seiner klaren gesellschaftspolitischen Haltung überzeuge, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Donnerstag in Mainz im Anschluss an das Votum einer Fachjury. "Durch seine Verknüpfung mit der arabischen Erzähltradition hat er die deutsche Literatur wunderbar bereichert."

SN/APA/dpa/Uwe Anspach Rafik Schami erhält besondere Ehrung