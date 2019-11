Raimund Theater bringt 2020 "Miss Saigon" erstmals nach Wien

Das Raimund Theater bringt zur Wiedereröffnung im Herbst 2020 erstmals das Erfolgsmusical "Miss Saigon" nach Wien. Christian Struppeck, Intendant der Vereinigten Bühnen Wien (VBW), hat am Mittwoch per Aussendung eine "spektakuläre Neuinszenierung" des vielfach ausgezeichneten Musicals angekündigt. In den vergangenen 30 Jahren haben 36 Millionen Besucher in 32 Ländern "Miss Saigon" gesehen.

SN/APA (ARCHITEKT ROMAN MRAMOR)/UNB Raimund Theater erstrahlt im Herbst 2020 in neuem Glanz