Rammstein-Sänger kündigt neues Lindemann-Projekt-Album an

Rammstein-Sänger Till Lindemann (56) hat ein zweites Album des deutsch-schwedischen Duos Lindemann angekündigt. Das Album "F & M" werde im November erscheinen, teilte die Agentur Check Your Head am Freitag in Berlin mit. Ausgangspunkt war eine Zusammenarbeit zwischen Lindemann und dem Hamburger Thalia Theater im Rahmen einer Adaption des Gebrüder-Grimm-Märchens "Hänsel & Gretel".

SN/APA (AFP/dpa)/CHRISTOPHE GATEAU Till Lindemann bei einem Rammstein-Konzert