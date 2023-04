Rebekka Bakken covert Hits und kommt nach Österreich

"Es sagt alles über mich" - so lautet eine Kurzzusammenfassung von "Always On My Mind", dem neuen Album von Rebekka Bakken, aus dem Mund der Künstlerin selbst. Die Norwegerin, oft dem Jazz zugeordnet, hat 15 Songs gecovert, darunter einige Pophits. "Ich habe mir nie Gedanken über Genres gemacht", sagt die 53-Jährige im APA-Interview. "Ich wähle Songs nach dem Gesichtspunkt aus, wie sehr ich sie liebe." Im Herbst tourt sie durch Österreich, schon im Mai spielt sie in Imst.

Man findet auf "Always On My Mind" - ab 28. April im Handel und Stream - neben Stücken von Nick Cave ("Red Right Hand") und Peter Gabriel ("Here Comes The Flood") Radio-Dauerbrenner wie Bryan Adams' "(Everything I Do) I Do It for You" und von Roxette. Deren "It Must Have Been Love" führt die Sängerin und Songwriterin als gutes Beispiel an, wie sie sich das Material zu eigen gemacht hat: "Ich habe die Produktion nie gemocht, aber darunter verbirgt sich ein wunderschöner Song. Ich habe versucht, so wie bei all den anderen Liedern, den Kern zu finden. Dann nehme ich mir das Gerüst des Songs her und lasse die ursprüngliche Produktion außen vor."

Eine ähnliche Behandlung erfuhr Bob Dylans "Where Teardrops Fall" (vom Album "Oh Mercy"), wobei Bakken in diesem Fall keine Einwände gegen die ursprüngliche Produktion hat. Aber auch hier galt es, den Song in etwas zu verwandeln, für das Rebekka Bakken steht. Dylan sei ihr "vielleicht wichtigster Einfluss gewesen", erzählt sie. "Nicht so sehr die Art, wie er Musik macht, sondern wofür er steht."

"Ich wurde von meiner Mutter gezwungen, eine Musikschule zu besuchen. Ich selbst habe es dort gehasst", verrät Bakken. "Dort herrschte viel Konkurrenzdenken. Das funktioniert für mich nicht. Wenn es um Wettstreit geht, fühle ich mich wie eine Verliererin. Ich mag das nicht. Am Abend bin ich stundenlang spazieren gegangen und habe Dylan gehört. Da dämmert es mir: Ich bin das, was ich bin. Das ist alles, was ich habe. Das hat Dylan mir gezeigt: Sei du selbst, versuche gar nicht, mehr zu sein. Ab diesem Zeitpunkt war es für mich vorbei, irgendwo reinpassen zu wollen."

Auf dem Album befindet sich auch der meist gecoverte Song aller Zeiten - "Yesterday". Sollte das jemand für abgedroschen halten, hat Bakken dazu eine klare Meinung: "I don't give a shit! Für solche Gedanken bin ich zu alt. Es ist auch Kunst, sich nichts zu scheren. Das gibt dir Freiheit, dann beginnt das Leben Spaß zu machen." Aber eigentlich war sie selbst der Meinung, dass man "Yesterday" gar nicht covern sollte. "Dann dachte ich, nein, das sind bloß Lieder. Man kann damit tun, was immer man will." Ihr Zugang lautete: "Vergiss die Beatles, nimm den Song - als ob du am späten Freitagabend am Klavier sitzt und nichts anderes zu tun hast."

Den von Nazareth mit Rock infizierten Track "Love Hurts" hat Bakken noch einfühlsamer gestaltet als die Erstversion der Everly Brothers. Bakken muss schmunzeln: "Dabei habe ich als junger Teenager gerade die Fassung von Nazareth ständig gehört. Ich kannte den Song in- und auswendig. Ich identifiziere mich nicht mit dem Text, weil ich nie von jemandem verlassen wurde. Aber ich kann mich in die Situation und die Person versetzen, die von dieser Erfahrung singt. Es ist so wie Schauspielen. Es ist spannend, in verschiedene Rollen zu schlüpfen."

Die Arbeit am Coveralbum bezeichnet Bakken als "aber auch anstrengend". Der Grund scheint einleuchtend: "Mein eigenes Material baut auf viel Erfahrung auf. Da weiß ich, wie der Prozess abläuft, ich spüre, wenn etwas richtig ist", erklärt sie. "Bei dem Coveralbum konnte ich am Anfang nichts spüren, weil das für mich etwas Neues war, auch wenn ich immer wieder mal in meiner Karriere Songs anderer Künstler neu interpretiert habe. Ich bin mit dem Album gewachsen, weil ich meine Komfortzone ordentlich herausforderte."

Auf "Always On My Mind" fehlt übrigens ausgerechnet der u.a. von Elvis Presley, Willie Nelson und Ryan Adams gesungene gleichnamige Song. "Es ist schon schräg: Erst als ich mich für diesen Albumtitel entscheiden habe, begann ich den Song live zu bringen, obwohl er nicht am Album ist", lachte Bakken.

(Das Gespräch führte Wolfgang Hauptmann/APA)

(S E R V I C E - Die Konzerttermine: 6. Mai Imst, 29.09. Rankweil, 30.09. Wörgl, 2.10. Wien, 3.10. Graz, 4.10. Linz und 5.10. Eisenstadt - www.rebekkabakken.com )