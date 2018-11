Regisseur Serebrennikow beteuert vor Gericht seine Unschuld

Nach mehr als einem Jahr im Hausarrest hat der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow in seinem Untreueprozess alle Vorwürfe zurückgewiesen. Er habe "niemals irgendetwas gestohlen", sagte der international bekannte Theater- und Filmemacher am Mittwoch zu Beginn der Hauptverhandlung in Moskau. Im Gerichtssaal befanden sich zahlreiche Künstler und Unterstützer Serebrennikows.

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Der Theater- und Filmemacher wies die Vorwürfe zurück