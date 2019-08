Rekord Ticket-Verkauf für 2020 bei Bregenzer Festspielen

Die Bregenzer Festspiele sind mit einem neuen Rekord in den Ticket-Vorverkauf für die nächste Saison (22. Juli bis 23. August 2020) gestartet. In nicht einmal 24 Stunden wurden mehr als 10.000 Karten verkauft, sagte Festspielsprecher Axel Renner gegenüber der APA. Die Saison 2019 ist am Sonntagabend kurz nach 23.00 Uhr zu Ende gegangen, insgesamt wurden 249.511 Besucher begrüßt.

SN/APA (Archiv)/DIETMAR STIPLOVSEK Szenenbild von "Rigoletto" auf der Seebühne