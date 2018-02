Rene Rumpold glänzt im Badener "Käfig voller Narren"

Mit der Premiere des Erfolgsmusicals "Ein Käfig voller Narren" - 1983 am Broadway uraufgeführt nach dem Theaterstück "La cage aux folles" - ist am Samstagabend ein ehrgeiziges Projekt am Stadttheater der Bühne Baden realisiert worden. In der etwas langatmigen Inszenierung von Leonard Prinsloo glänzt vor allem Rene Rumpold in der Paraderolle des Albin/Zaza.

