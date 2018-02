Renovierung der Berliner Staatsoper wird noch teurer

Die Renovierung der Berliner Staatsoper Unter den Linden verteuert sich um weitere 40 Millionen Euro. Damit liegen die Umbaukosten bei 439,4 Millionen Euro, wie die Berliner Senatsbauverwaltung am Mittwoch mitteilte. Davor war die Bauverwaltung von Gesamtkosten in Höhe von 400 Millionen Euro ausgegangen.

Als Grund für die Verteuerung nannte die Verwaltung unter anderem die beschleunigten Bauarbeiten. Nur so habe die Staatsoper rechtzeitig am 3. Oktober 2017 wieder eröffnen können. Andernfalls hätte das Ensemble von Daniel Barenboim erst zur Saison 2018/2019 wieder in ihrem historischen Haus spielen können. Zu Buche geschlagen habe auch die Insolvenz des Generalplaners für die technischen Anlage im Jahr 2014.

(Apa/Dpa)