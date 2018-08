Restaurierung der Accademia-Brücke in Venedig beendet

Die Restaurierung der bekannten Accademia-Brücke in Venedig ist beendet. Nach elfmonatigen Arbeiten wird am 29. August die abgeschlossene Restaurierung der Brücke gefeiert, berichteten lokale Medien am Donnerstag. Das Gerüst um die Brücke wird in diesen Tagen entfernt. Die Brücke wurde mit einer Spende in Höhe von 1,7 Millionen Euro des weltweit größten Brillenunternehmen Luxottica restauriert.

SN/APA (AFP)/MIGUEL MEDINA Die Accademia-Brücke ist die einzige Holzbrücke am Canal Grande