Revolution im starren Büroalltag

Auf der Straße - und anderswo: Das Grazer La-Strada-Festival lädt heuer ins Paradies, in Linz gibt es wieder ein Pflasterspektakel.

So zwischendurch einfach einmal in die Kübel für den Papierabfall steigen und schauen, was passiert. Ein Mal so aufbegehren im Büroalltag, wie man es sich immer schon gewünscht hat. Mit seinem immersiven Theater, das den Titel "Putsch" trägt, entwickelt das Theater- und Performancekollektiv Planetenparty-Prinzip gemeinsam mit dem Festival La Strada Graz Revolutionsmöglichkeiten innerhalb eines restriktiven Systems. Die Versuchsanordnung macht das Publikum zu Mitspielern, ja Büropraktikanten, die von Kopfhörern Handlungsanweisungen erhalten. Befolgen oder sich querlegen? Das System stützen, es reformieren oder ...