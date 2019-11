Ricky Gervais moderiert wieder die Golden Globes

Der für seinen bissigen Humor bekannte Komiker Ricky Gervais (58) gibt bei der Golden-Globe-Verleihung 2020 den Ton an. Der britische Schauspieler und Komödiant werde bei der Trophäen-Gala am 5. Jänner zum fünften Mal als Gastgeber auf der Bühne stehen, teilte der Verband der Auslandspresse (HFPA) am Dienstag in Hollywood mit.

SN/APA (AFP/Getty)/Nicholas Hunt Der von den Stars gleichermaßen gefürchtete wie geliebte Gervais