Auch wenn unsere Nasen gerade von Schutzmasken bedeckt sind - die Welt ist voller Gerüche. Die meisten dringen unbewusst in den Sitz von Gedächtnis und Gefühlen und bestimmen unser Handeln.

Riechen ist so selbstverständlich wie Atemholen. Und doch haftet diesem geheimnisvollen und ältesten unserer Sinne etwas Animalisches, Unkontrollierbares, Unfassbares an. Er kann Angst, Lust und Ekel auslösen, weshalb man ihm weniger bewusste Aufmerksamkeit schenkt. In der Alltagssprache ist er umso ...