Wie jede Kulturhauptstadt Europas nutzt auch Rijeka den Titel für einen Imagewandel. Nur an einem Klischee gibt es wenig zu rütteln.

Ob es wahr ist, dass es in Rijeka viel öfter regnet als in allen anderen Städten der Region? "Ja, das stimmt leider wirklich", sagt Bianca Kos. Seit zwei Jahren lebt die österreichische Schriftstellerin in der kroatischen Stadt. Als sie hierhergezogen ...